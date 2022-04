François Rico GROUPE RICO FINANCE

François RICO, Fondateur et Président Directeur Général a l écoute du marché



http://www.youtube.com/watch?v=yZqaPXHU1PQ&feature=youtu.be



Fondateur d’ABRICO, François RICO a déjà acquis à 35 ans une expérience riche.

Il a quitté son poste d’ingénieur d’affaires grand compte chez ARIUS BNP Paribas pour créer son agence ABRICO et poursuivre son concept.



Cet autodidacte a accumulé dans le passé de nombreuses expériences commerciales au sein de Canon France mais surtout chez AB fenêtres, comme responsable de l’animation régional.



Il a également été responsable d’animation du réseau régional pour Huit Clos à Rouen après avoir commencé sa carrière avec un statut de VRP.







Dans chaque poste qu’il a occupé, François RICO a su évoluer au sein de la structure et s’affirmer comme l’un des meilleurs éléments grâce à son dynamisme, sa motivation et son sens commercial aigu.



L’OFFRE ABRICO



ABRICO regroupe quelques dizaines de fournisseurs pour proposer de nombreux produits sur de vastes gammes.



En effet, la holding GRFassure le rôle de centrale de référencement sur tous les types de produits, disponibles donc pour toutes les agences aux mêmes conditions négociées « en gros ».



On augmente ainsi le choix pour les clients en termes d’esthétique mais aussi de performances écologiques, énergétiques... toujours dans cette démarche de répondre aux mieux aux besoins et aux attentes et non de distribuer ses produits propres.



Le succès commercial d'Abrico repose sur le positionnement de son approche client. Les techniques employées par les commerciaux ne sont pas agressives. Le premier rendez-vous est appréhendé comme un véritable audit, et non comme un rendez-vous de prospection classique.





François RICO ouvre sa 1ère agence ABRICO en 2006 à Toulouse puis crée la marque ABRICO pour lui permettre de se développer par un système d’agences intégrées et de franchises dès 2009.



Historique

Décembre 2006 : François RICO, alors en ingénieur chargé d’affaires chez Arius BNP Paribas à Toulouse, fonde une agence Abrico à Toulouse. Cette agence rencontre très vite un vif succès et dégage rapidement une rentabilité significative. Cette réussite permet à François RICO d’entamer son plan de développement,



Avril 2008 : Création de la holding, Groupe Rico Finance, dont l’objet est de rassembler les différentes marques, les franchises et les agences en propre que souhaitent mettre en place François Rico dans l’horizon futur,



Février 2009 : L’entreprise en franchise ABRICO est créée et va permettre à la fois de vendre le concept et de développer un réseau de franchises régional puis national,



Mars-Avril 2010: Ouverture d’une agence en propre à Bordeaux et d’une franchise à Clermont-Ferrand,



Décembre 2010 : Création de la structure ABRIPOSE pour la commercialisation du service de pose intégré au réseau ABRICO,



Février 2011 : Extension du réseau des franchises en région Parisienne, à Lyon, à Montauban et à Blois,



Mai 2011 : Création de la SARL pour l’agence en propre de Bordeaux,



Fin 2011 : Ouverture d’une agence Toulouse 2, Aurillac, en franchise à saint Étienne, 2 autres franchises en Projets bien avancés.



Février 2012 : Extension du réseau des franchises dans l’Essonne 91, à DIJON 21, à Périgueux 24,



Octobre 2012 : Extension du réseau des franchises le Puy en Velay 43, 2 autres franchises en Projets bien avancés. Pour le 78 et le 81



Décembre 2012 : Afin de poursuivre son développement avec le même dynamisme qui l’anime depuis sa création, l’équipe dirigeante à confier à Novasens C&F son opération de levée de fonds à hauteur de 1 M€ répartie entre fonds propres et financement bancaire.



Galia Gestion, fonds d’investissement régional basé à Bordeaux, a répondu aux attentes de l’équipe dirigeante par sa proximité et son partage de la vision stratégique de l’enseigne. Cette opération, va permettre au groupe Rico Finance d’assurer ses ouvertures d’agences sur les 24 prochains mois. Ce financement permettra également à la tête de réseau de renforcer les HOMMES



Mes compétences :

Directeur commercial

Détermination / suivi d'objectifs

Développeur

Management

Directeur financier

Compétiteur performant

Organisation du travail

Développement durable

Directeur général

Dynamique de groupe

Recrutement