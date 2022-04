François RIGAUD

Très motivé depuis 30 ans par la réalisation de machines et de logiciels, voici mes activités typiques.



La mécatronique, les instruments miniatures intégrant de multiples technologies sont ma spécialité. Je réalise la conception et/ou la réalisation en mécanique, en électronique, en logiciels d'appareils miniatures ou de grandes tailles.



Les instruments que je réalise comprennent des capteurs, l'analyse de vidéos en temps réel, l'acquisition de données et la transmission, l'intégration de moteur et leur pilotage.

Plus de détails: http://francoisrigaud.free.fr/