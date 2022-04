François RISOUD

= > http://www.francoisrisoud.com < =

Musicien, passionné de sciences et d'arts numériques. Bon esprit d’équipe, aisance relationnelle, grande capacité d’adaptation. Expériences en bénévolat, production musicale et en gestion de projets R&D à visée artistique, maîtrise du développement informatique. Beaucoup de patience et de pédagogie.



Mes compétences :

Développement informatique

Recherche scientifique

Programmation informatique

Programmation orientée objet

Programmation

Organisation du travail

Travail en équipe