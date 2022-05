Luisa LACAILLE

Attachée à la protection de l’environnement dans sa dimension durable et donc humaine, j'ai d'abord agi au sein de l’association Fac verte Lyon, en y devenant coprésidente en 2013. Mon engagement m’amène ensuite à poursuivre mes études au sein de l’école 3A, une école qui forme à la gestion de projet dans l’économie sociale et solidaire et à la responsabilité sociétale. En 2015, je prends ensuite une année pour contribuer au développement d’une association togolaise mais également en soutenant la coordination d’un projet d’agroforesterie en coopération avec la Banque Mondiale. De retour en France, je m'engage ensuite dans le pilotage d’un projet RSE en coordination avec une vingtaine d'associations de la région Lyonnaise. Mon expérience dans le management de projet m'a permis d’intégrer la mission développement durable de la Ville de Lyon et de mettre en place des actions du Plan Climat Énergie Territorial. Enfin, j'ai co-créé depuis début 2018 le projet Es'piritu, projet de promotion de l'économie circulaire au Mexique et en France.



Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Economie sociale et solidaire

Développement durable

Design thinking

Economie circulaire

Marketing stratégique

Organisation d'évènements

Communication

Etude et conception de projet

Financement de projet

Business development

Conduite de projet

Animation de groupes