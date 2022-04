François RIVALLAND

Métier, développeur et animateur de réseaux commerciaux pendant 15 ans.

Secteur: machinisme agricole.

Directeur Général d'un groupement d'achat DELTA FORCE de coopératives agricoles et de concessionnaires agricoles.

Directeur commercial pour un Groupe Allemand afin de réorganiser la force commerciale et technique en France.

Développement d'une gamme de produit pour gérer la consommation de carburant et traiter le carburant de type Gas Oil contre les bactéries et l'eau.

Création et fabrication d'un optimisateur de combustion pour moteur diesel de 100 kw à 3500 kw



Mon métier: gestion et commercialisation de la gamme de nos produits.



70% de mon temps en déplacement France et étranger.



Mes compétences :

Afrique

Commercial

DEVELOPPEUR COMMERCIAL

Economie

Ecoute

Energie

Environnement

Grands comptes

Management