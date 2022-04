Francois RIVET

Dr. François RIVET a reçu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et Radiocommunication de Bordeaux (ENSEIRB) en 2005. A partir de 2005, il a travaillé au CNRS dans l'unité du laboratoire IMS dans le cadre d'une thèse. Le sujet portait sur la conception d’un circuit frontal radiofréquence analogique en temps discrets pour la Radio-Logicielle intégrale pour la téléphonie mobile. Les travaux se sont déroulés dans le groupe Conception dirigé par le Pr. Yann DEVAL et plus précisemment dans l'équipe de Conception de Circuits dirigée par le Pr. JB BEGUERET. Les recherches ont été supportées par la société STMicroelectronics dans le cadre d'un laboratoire commun. Francois a soutenu sa thèse en 2009. Il est présent dans les grandes conférences internationales (RFIC ...) et nationales (JNM ...) et participe aux comités de relecture de journaux internationaux (JSSC ...) avec plus de 20 publications en 1er auteur. Il est détenteur de 7 brevets sur sa thématique.



Entre septembre 2008 et août 2010, il poursuit ses travaux de recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Il a enseigné en Licence à l'Université de Bordeaux.



En février 2010, François s'est associé à la création de Atlantic Innovation - Electronic Solutions.



Depuis septembre 2010, François est Maître de Conférences à l'Institut Polytechnique de Bordeaux où il enseigne à l'ENSEIRB-Matmeca et a ses activités de recherche au laboratoire IMS.



Francois aime la natation sportive, la gastronomie et voyager.



