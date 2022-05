Tony HERON

Expertises actuelles:

- Software et Système: Intégration, Validation & Vérification dans les systèmes aéronautiques (DO178B, DAL A, B & C)

- Contrôle moteur Automobile: Intégrateur fonctions

- Conception Matlab Simulink

- Analyse de code C (simple coeur et multicoeur) / Analyse de scripts (Pyhton/Perl...)



Mobilité: Région Toulousaine



Mes compétences :

Test

Aéronautique

Validation fonctionnelle

Model-Based design

Spécifications fonctionnelles

Certification