François RIZZO

Comme vous pourrez le constater, mon profil de RRH est celui d'un homme de contacts et de négociation visant au bon climat de l'entreprise.

Spécialiste du recrutement avec une expérience en cabinet de plus de vingt ans, j’ai évolué vers le droit social, la gestion du changement, la négociation avec les IRP.

Je reste ouvert au changement avec un esprit positif.

Veuillez trouver en pièce jointe mon Curriculum Vitae.

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions relatives à mon profil.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Animateur de formation

Coaching

Entretiens

Formation

Recrutement

Négociations sociales