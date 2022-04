Francois ROBERT

De formation Officier de Marine Marchande, j’ai exercé ces 15 dernières années les fonctions de Responsable de Département en charge des domaines Technique et Immobilier d’une compagnie Mutuelle d’Assurances.

Mes formations et expériences m’ont permis de développer de solides compétences dans tous les domaines techniques liés au bâtiment.

J’ai également l’expérience de gestion et suivi des contrats ainsi que des négociations lors des appels d’offres.

J’ai enfin, eu l’occasion de travailler en mode projet à de nombreuses reprises.





Mes compétences :

Budgets

Space planning

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD

Services généraux

Leadership

Appels d'offres

GESTION IMMOBILIERE

Climatisation

Norme HSE

Génie climatique

PCA/PRA

Gestion de projet

Négociation commerciale

Maintenance

Sécurité

Electricité

GMAO