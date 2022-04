Francois ROBERT

Indépendant, spécialisé dans l'assistance en concertation de projet, communication visuelle et multimédia depuis 14 ans. Je conseille et assiste les clients dans leur communication.

Depuis 2003, référencé en tant qu'expert, j'accompagne en concertation les directeurs et chefs de projets de RTE (Réseau de Transport d’Electricité, filiale d’EDF) dans l'aménagement du territoire, pour la réalisation d’ouvrages électriques à Haute et Très Haute Tension (lignes aériennes, souterraines, et postes de transformation), de la première étape de présentation de projets en préfecture à la mise en service des ouvrages, à différents niveaux de communication (riverains, élus, Etat). J'interviens également dans les préparations de séminaires, de la préparation des réunions internes à la communication externe ainsi qu'en assistance technique.



Mes compétences :

Communication

communication multimedia

Concertation

Informatique

Internet

Multimedia

Présentation

Site internet

Community management

Publicité

Gestion de projet

Communication externe

Communication de projet

Communication événementielle

Communication interne