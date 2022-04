François ROBEYN

J'ai en charge actuellement des gammes produits chez Evolynx société du groupe Vinci, La gamme System4 et la gamme iPerflex

Nous sommes éditeurs de logiciel et constructeur de matériel électronique. Nous concevons un produit de contrôle d'accès, d'intrusion, de gestion visiteur, de vidéo surveillance.



En tant que responsable produit, je gère le cycle de vie de nos produits, je définis la tarification, j'anime le club utilisateur, je suis le référent vis à vis de l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise pour tout ce qui concerne le produit, j'assure le conseil avant vente, je réalise le benchmark avec la concurrence, je définis la stratégie ainsi que la roadmap produit, je réalise des publications, des newsletters.





Chef de projet logiciel depuis 2000 dans le domaine du contrôle d'accès pour des grands comptes (Airbus, CEA DAM..).

Taille des projet de 6 mois à 3 ans.

Projet à l'international (Allemagne, Espagne, UK, Sultanat d'Oman)



Maîtrise de la planification/ Respect des délais/ gestion des ressources, sous traitance, suivi d'un produit (qualité/ Anomalie logiciel/ vie du produit), intégration, mise en service sur site, formation en anglais...

Formation : UML / Design pattern / Java / EJB3 / Flex / Sécurisation de site Web / ...



Expérience sur Oracle (équivalent DBA), C, vb, Php, sourcesafe, Flex, Java.

Maitrise des technologie biométrique, mifare, legic.

Algorithme de cryptage RSA, 3DES, ... PKI.



De 1997 à 2000, Ingénieur logiciel en SSII.



Mes compétences :

Biométrie

Oracle

Gestion de projet

Java EE

Management

SQL

Informatique

Marketing

Avant vente

Rfid

Responsable affaires

Responsable produit

Responsable activités evolynx (R&D, Production, Se