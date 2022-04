François ROCHE

De formation en ingénierie du facteur humain et en physiologie, j’exerce depuis maintenant 10 ans dans le secteur du conseil aux entreprises sur des projets de réorganisation et de conduite du changement. Les secteurs dans lesquels j'interviens sont principalement l'industrie et la défense. J’accompagne également des projets dans les domaines de la santé, des services et de la grande distribution.

A la recherche de challenges stimulants, j'engage mon expertise auprès du Ministère des Armées, de l'AFNOR et des Université Paris VI et de Cergy-Pontoise.



Mes compétences :

Ergonomie

TMS

Formation

Santé au travail

Conseil

Lean

Test utilisateur