François ROCHER

20 ans d'expériences en service et conseil informatique, dans le développement applicatif, notamment des applications web sur plateforme Java EE.



Assistance à la maîtrise d’œuvre dans les différentes phases d’un projet allant du développement à la gestion de projet.



Fort d'une expérience de 7 ans en tant que chef de projet, je cherche à enrichir mes expériences d'encadrement et de management de projet tout en alliant la technique.







Mes compétences :

SQLWindows

Merise Methodology

Oracle

SQL

UML

Java

Oracle PL/SQL

Microsoft Project

JavaScript

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

Struts Web Application Framework

Myfaces (JavaServer Faces)

ECLiPSe

Centura

Apache Subversion

WebLogic Enterprise Application Server

Together

TOAD

SQLBase for Windows

ReportWindows

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

MaxDB

DB2

Active Server Pages

Rational Rose

Rational ClearCase

RUP

Quartz

Java Server Pages

JIRA

IntelliJ IDEA

Talend Open Studio Data Integration

Apache Camel

Mega (Merise)