Francois ROMAND

Fort d'une expérience de 7 ans dans les travaux, je souhaite aujourd'hui poursuivre ma progression de carrière dans ce secteur.

Je suis polyvalent et peux donc évoluer dans des problématiques variées, sur différents corps d'état.

Ma dernière expérience de formateur sera un atout pour la gestion du personnel et ma communication avec les différents interlocuteurs.

La conjugaison de toutes ces compétences seront profitables pour les missions que vous me confierez.

Je suis donc à votre écoute et me tiens à votre disposition pour tout échange.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Sécurité

Gestion de la production