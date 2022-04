François ROSSI

Compétences spécifiques:



Divers:



Organisationnelle, manageriale, administrative, RH, industrielle, linguistique (portugais, anglais, chinois, espagnol), gestion de projet à l'international.



Technique:



- Etudes des contraintes mécaniques et physiques ( chariot élévateur )

- Etudes de la déformation des métaux à froid ( emboutissage)

- Découpage-pliage fin des aciers au carbone et inox

- Injection des termo-plastique ( polyamide, polypropylène, santoprène ...)

- fabrication d'outils

- fabrication de moules simples et multi empreintes

- Traitement thermique des aciers au carbone

- Traitement de surface

- Usinage de précision

- Métrologie



Informatique:



Word, excel,power-point, MS Project, Codial ( logiciel de gestion )



Spécificités :



- Permis moto ( A )

- Permis de résidence à vie au Brésil

- Permis bateau ( côtier et fluvial )



Mes compétences :

Export

Commerce international

Brésil

Chine

Technique

Gestion de projet

Vente