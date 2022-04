Charles GERARD

PDG d'Euromerx.com - La 1ère place de marché B2B Gratuite & Exclusivement réservée aux fabricants et producteurs européens !



Un concept simple & une offre claire :



- Vous présentez vos produits et votre société gratuitement

- Vos nouveaux clients potentiels pourront interagir gratuitement avec vous

- Nous vous donnerons la possibilité de débloquer un budget de communication si vous désirez obtenir plus de clients



Notre équipe technique peut se charger gratuitement de l'intégration de votre catalogue produit.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Ergonomie

Web

Développement commercial

Business development

Marketing

Télécommunications

Management

Commerce international

Achats internationaux

Production industrielle

Sourcing international

Import

Export

Sourcing

Contrôle des coûts

E-sourcing

Logistique industrielle

Finance d'entreprise