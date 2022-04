François ROSTKER

Fort de mes trois années d’apprentissage, je dispose à présent d’une rigueur de travail, de bonnes qualités relationnelles et d’une capacité d’adaptation importante. Mon autonomie et mon implication dans mon travail me permettent d’acquérir rapidement de nouvelles compétences.

Persévérant, proactif, passionné de domotique et de robotique, mes intérêts personnelles fournissent un boost important de motivation dans le domaine de l’innovation et de l’ingénierie.



Mes compétences :

Mécanique

Programmation informatique

Mécatronique

Electronique

Programmation orientée objet