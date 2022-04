Jean-François GALIETTI

Actuellement étudiant en apprentissage en collaboration avec l'IUT d'Orsay pour une licence PRISM.

J'occupe le poste de développeur FLASH en alternance pour le groupe TF1 dans la branche TF1 Publicité.



Mes compétences :

QtCreator

C

MySQL

VisualStudio

PHP

Adobe Photoshop

C++

Java

HTML5

Eclipse

CSS

SQL

Unity

TCP/IP

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

C Programming Language

Symfony

SVN

Github

JQuery

Git

AngularJS

Wordpress

After Effects CS5

Adobe Flash AS3

JavaScript

XML

C#

SWIFT