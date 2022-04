François ROTUREAU

Diplômé de Grenoble INP Génie Industriel et détenant un Master of science de MANUFACTURING MANAGEMENT de l'université de Linköping (Suède), je suis actuellement Consultant Senior chez Sogeti High Tech filiale du groupe Cap Gemini.





Mon projet professionnel est d'acquérir une expérience dans les différents métiers de la supply chain, dans des postes opérationnels et fonctionnels afin d'évoluer à un niveau plus stratégique de l'entreprise.



Mes compétences :

Supply chain management

Gestion de production

Visual basic

Théories des contraintes

Arena Simulation …

Pareto

Métallurgie

Industrial Engineering

Statistiques

Optimisation des flux

Gestion des stocks

Génie industriel

Logistique

Supply Chain

Visual Basic for Applications

Microsoft Project

Improving Customer Relationship Management

HTML

Business Objects

ARENA

Musique

Saxophone

Lean IT