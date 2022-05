Mickael CHAVE

Je pilote le développement de dispositifs électro-médicaux innovants permettant à nos partenaires, industriels dans le développement d'applications médicales, de bénéficier d'avantages techniques face à leurs concurrents.



Fort d'une expérience en développement embarqué dans des environnements pluridisciplinaires, je cultive le gout du défi technique et humain.



Mon expérience dans le monde du service et dans le monde médical ont attisés mon sens relationnel et mes exigences en terme de qualité.



Mes compétences :

Wireless

Médical

ARM

Microcontroleur