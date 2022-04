Aurélie BAJOLET

Après un diplome d'Ingenieur Electricien obtenu en 2003, en parralèle avec un DEA de Genie Electrique, je me suis orientée vers la R&D dans le domaine industriel à travers une thèse CIFRE réalisée chez STMicroelectronics.

Mon travail de these a porté sur la caractérisation, la modélisation et la réalisation de capacités MIM de forte densité pour la téléphone mobile.



A la suite de ma thèse, j'ai rejoint le groupe de Caractérisation électrique et Fiabilité de STMicroelectronics. Mes activités portent en particulier sur la caractérisation électrique de la variabilité. Dans ce cadre, j'ai pu encadrer 2 doctorants.

En parallèle de mes activités de caractérisation,j'occupe une activité plus transverse en tant que responsable d'un parc d'équipements au sein du laboratoire de caractérisation électrique. Mon travail consiste à m'assurer du bon fonctionnement des équipements, former les nouveaux utilisateurs, détecter les pannes, et faire l'interface avec l'équipementier.



Mes centres d'intérets portent sur les activités qui nécessitent des manipulations, de la mise en place d'expériences, de la minutie et de la rigueur.



Ma double formation en Electricité et en Microélectronique m'a permis de développer une importante capacité d'adaptation, mise à profit depuis mon embauche face aux nombreux défis techniques auquels j'ai du faire face..



Mes compétences :

Électrotechnique

Energie

Microélectronique

Electronique

Gestion de projet

Lean management