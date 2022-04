Cyril FELLOUS

Depuis le début de ma carrière professionelle, j ai exercé des missions centrées sur 3 compétences clés : le management de projet, le management de la qualité et le management des demarches de progrès (lean manufacturing et 6 sigma en particulier). J ai piloté et coordonné des projets d'industrialisation de technologies et produits avancés à STMicroelectronics et SOITEC J'ai également mené des projets bien différents en déployant par exemple une demarche Lean-Manufacturing au travers des chantiers Kaizen (formation-action) à Tecumseh Europe.

Lors de ma dernière expérience professionelle, en tant que respnsable produit, j ai été l interface technique principale avec un client majeur et stratégique de mon entreprise. Mon rôle a consisté à résoudre les problèmes qualité dont une crise majeure, assurer un support technique et construire les roadmaps d amélioration du produit existant ou des prochaines générations de produit en m'assurant du "sponsoring" du client

En tant que Manager R&D à e2v, j'encadre une équipe de designers imagerie, ingénieurs packaging et Chefs de projets R&D avec pour objectifs de développer des capteurs d'image CMOS et CCD haute performance.



Mes compétences :

Qualite

Semiconducteur

Management

6 sigma

DMAIC

Gestion de projet

Chef de projet

amélioration continue

kaizen