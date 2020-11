Gille RICATTI

Dessinateur Projeteur Mécanique Industrie Nucléaire



POSTES PRATIQUES

07/2017-Aujourd'hui Dessinateur Projeteurs Génie Mécanique Industrie Nucléaire.

2013-2015 Project Manager en Installation de lignes de production extrusion PVC.

2005-2013 Projeteur Génie Mécanique.

1999-2005 Dessinateur Technique d'études mécaniques.



DOMAINE: Machine spéciale, Scénario de démantèlement en milieu nucléaire, Installation Générale, Tôlerie Chaudronnerie, structures mécano-soudées



Conception mécanique pure selon les normes en vigueur dans les étapes de l'APS, l'APD, revue de conception, spécifications techniques et fourniture de dossiers techniques de réalisation et d'exécution.



Management de projets industriels, rédaction de Cahiers de charges Techniques, spécifications techniques, planification et suivi de chantiers.



Mes compétences :

Autocad 2D

Solidworks

Dessinateur industriel

Dessinateur projeteur

CAO/DAO

Autocad

Génie Mécanique

Dessinateur

Projeteur

3D

Gestion de projet technique

Nucléaire