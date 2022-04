Après une expérience de commercial de quelques années, je suis devenu responsable des relations "commerce artisanat" à la Mairie de Paris. J'ai choisi, à l'occasion du nouveau mandat de l'équipe municipale, de réorienter mon projet professionnel.



Chef de cabinet de l'adjointe au Maire de Paris chargée du commerce pendant sept ans, j'étais responsable des négociations avec les fédérations professionnelles et des relations avec nos partenaires dans le cadre d'objectifs globaux fixés par l'adjointe.



Rigoureux, organisé, polyvalent, doté d'un sens relationnel fort et d'une grande capacité d'adaptation, j'ai évolué dans un univers exigeant pendant sept ans. J'ai su, au-delà de mon rôle de conseil, sur le long terme, établir des relations de confiance dans un secteur où tout était à construire.



En effet, connaissant parfaitement le monde des collectivités locales et en charge de projets transversaux, mon volontarisme et ma force de conviction ont été une plus-value pour le cabinet. Maitrisant les procédures de marchés public, j'étais responsable du suivi des Délégations de Services Publics pour le compte de l'adjointe.



Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, mes sincères salutations.



Cyril FELLOUS

06 87 60 05 04