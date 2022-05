Vincent DAANEN

Après des études d'automatique (DUT, Licence, Matrise (M1) et DEA (M2R)), j'ai choisi en 1996 (stage de DEA) de m'orienter vers le domaine de la sante et plus particulièrement le domaine de la thérapie assistée par l'image. De 1996 à 2001 (interruption 17 mois pour le Service National), J'ai préparé une thèse de science dans ce domaine (conception et réalisation d'un système d'aide au guidage de ponction réalisée sous IRM).



En Juillet 2001, j'ai rejoint l'équipe GMCAO (Gestes Medico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur) du laboratoire TIMC à Grenoble pour effectuer des recherches sur des problématiques de segmentation, recalage, fusion d'images.



A partir de fin 2004, j'étais en charge des projets liés a l'urologie assistée par ordinateur : fusion d'images pour la curiethérapie de la prostate, biopsies de la prostate assistée par ordinateur en 2D et 3D (co-encadrement de la thèse de M. Baumann), segmentation 3D de la prostate par modèle statistique (co-encadrement de la thèse de S.Martin)



Début 2007, j'ai rejoint la société KOELIS (Array) qui conçoit et développe des systèmes d'assistance aux gestes diagnostiques et thérapeutiques en urologie et plus particulièrement pour la prise en charge du cancer de la prostate (diagnostic/thérapie).

Lors de cette expérience, j'ai participé à la conception et au developpement de l'UROSTATION (R) V1 ;

j'étais également en charge de la conception et du développement de la suite logicielle PROMAP qui a été déclinée en 3 versions commerciales : PROMAP-US, PROMAP-MR et PROMAP-2L (http://koelis.com/en/products/3d-prostate-suite/ ). Ces produits ont obtenu l'autorisation de vente en

Europe (marquage CE) et aux USA (FDA Agreement).

Le développement de ces produits m'a permis d'abord de me familiariser puis d'acquérir une certaine expertise dans le développement de dispositifs médicaux conformes aux normes en vigueur: EN 62304, EN 62366 notamment. J'ai également participé activement à l'écriture et la mise en place du QMS qui a permis a Koelis d'obtenir la certification ISO 13485 pour le developpement de logiciel. J'ai notamment rédigé les procédures de conception et développement, de gestion anomalies, de production.



En Février 2013: J'ai rejoint la société MinMaxMedical en tant que chef de projet senior/référent imagerie médicale.

Je suis en charge:

- du recueil des besoins des utilisateurs,

- de la rédaction des documents techniques de haut niveau: spécifications, plan de tests de vérifications, documents relatifs à l'analyse de risque et enfin la traçabilité transversale des projets.

- suivi et validation des documents de design

Je dirige 2 ingénieurs de développement et organise le travail de l'équipe de développement selon les priorités de nos clients. Enfin, je participe également à la rédaction du QMS de MinMaxMedical et plus particulièrement des activités de développement logiciel.



Mes compétences :

SCRUM

Imagerie médicale

Chef de projet

Gestion de projet

Conception électronique (EN-60601-1)

Développement informatique sur RTOS

C/C++

Qt