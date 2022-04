Norbert HADJADJ

Ingénieur Télécoms de formation, j'ai 15 années d'expériences dans la gestion de projets et les Systèmes d'information.



Je vous propose mon expertise afin de mieux gérer vos systèmes d'informations.

www.aleval-consult.com



J'ai eu la chance d'acquérir de l'expérience en société de service et en société fixe.

Cet atout me permet : d'être à l'aise quelque soit le secteur (industriel, médico-social, gestion..), dans les appels d'offres (en tant que donneur d'ordre, ou de consultant) et dans la gestion des prestataires extérieurs.

Expérience en gestion de service informatique et management d'équipe.









Mes compétences :

Système d'information

Direction des systèmes d'information

GED

Gestion de projet

Informatique

Management opérationnel