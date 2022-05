Vincent DELERUE

Fort de 20 années de pilotage de projets IT, j’ai évolué sur un poste à composantes managériales variées en dirigeant l’ensemble des services opérationnels (SupplyChain, Relation clients, Services Généraux) dans une période de transformation stratégique.



Ce qui m’anime au quotidien, c’est de piloter des projets complexes afin de toujours mieux servir les Clients. Je suis reconnu pour ma capacité à comprendre les enjeux métier, à fédérer les équipes, et d’être un facilitateur dans les prises de décisions opérationnelles.



Je me positionne comme Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information pour accompagner la croissance ou la transformation d’une entreprise. J'apporterai l’organisation et les outils qui permettront d’accompagner le changement.





Compétences :

- Membre du CODIR

- Pilotage de projet stratégique

- Management opérationnel, Fédérer les équipes autour d'un projet

- Environnement PME ETI

- Gestion budgétaire et cost-killing

- Négociation prestataire

- Pilotage de site e-commerce

- Management de la transformation



Mes compétences :

DSI

Organisation

NTIC

Lean supply chain

Conduite du changement

Management opérationnel