François ROUL

Actuellement je suis négociateur immobilier chez LAFORET à REDON.



Mon objectif est de chercher des biens , les proposer et de les vendre !!



Je fut en poste en tant que conseiller commercial à la concession TOYOTA COTE OUEST à REDON pendant 2 ans.



En effet titulaire d'un Baccalauréat professionnel Vente et d’un BTS NRC, j'ai déjà de l’expérience en terme de : Prospection, Négociation, Suivi clientèle.



Je suis ouvert d'esprit, dynamique, disponible et tenace. J'aime communiquer, échanger des idées, écouter, et la possibilité d'avoir des responsabilités me passionne.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel