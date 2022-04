François ROUSSEAU

Poste en CDI – Poseur & Aide poseur en fermetures industrielles et équipements de quais.



Vous serez rattaché à l'agence de Saint George des Gardes.



Nous recherchons 1 poseur en fermetures industrielles et équipements de quais pour CDI. Vous avez des connaissances en serrurerie, métallurgie et menuiseries. Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et CV par mail à "secretariat@aoindustrie.fr"





Nous sommes spécialisés dans la fermeture industrielle et les équipements de quai,



• Porte SECTIONNELLE

• Porte SOUPLE RAPIDE

• Rideau métallique ISOLE ou NON

• Porte Coupe-Feu & IS

• Equipements de quai, NIVELEUR, SAS D’étanchéité, BUTOIRS, GUIDES ROUES, TABLE ELEVATRICE…



Nous assurons l’étude, la mise en place, les dépannages et contrats d’entretien sur l’ensemble de nos produits.



Nos deux agences sont situées à St Georges des Gardes (49) et Port Saint Père (44).