François ROUSSEAU

J'interviens auprès de collectivités territoriales et des structures de l'économie sociale (Fédérations, Caisses de Prévoyance, Associations,...) engagées dans un processus d'Innovation Sociale.

Spécialisé dans l'accompagnement du changement appliqué aux enjeux de cohésion sociale, mes champs d'expertise portent plus spécifiquement sur les problématiques éducatives et de jeunesse, du lien social, d'insertion et d'emploi, de santé.

Mon parcours m'a permis de construire et de m'approprier les différentes techniques relatives à l'ingénierie et à l'accompagnement de projets de territoire et de projets associatifs.

Mes champs prioritaires d'investissements portent aujourd'hui sur différentes thématiques supposant des démarches d'accompagnement innovantes: le bien-être, l'éducation et le vivre ensemble, la gouvernance et l'ingénierie de projets de territoire s'inscrivant dans une approche de développement social durable, les politiques de jeunesse, la mutualisation des ressources et l'emploi



Mieux connaître mon activité:Array



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Innovation

Prospective