François ROUSSEAU

Je recherche les profils suivant :



un ou une ingénieur d'affaires

un ou une stagiaire

Freelance IT (Profil Réseau, sécurité , System, ...)



Compétences Techniques :



Niveau 0/1 Fibre C et D WDM (OTN)

Niveau 2 et 3 de la couche OSI (IP, ATM, Frame Relay, DSL,Ethernet,POTS, SDH,PDH)

Routage (IS-IS,RIP, EIGRP,OSPF, BGP 4)

Infrastructure IP/MPLS et MPLS-TP (VPN de niveau 3 et VPLS sur niveau 2)

Remote Access (BRI, E1...)

TOIP (H323,SIP,Skinny, MGCP,....)

QOS (Diffserv, RSVP, ..)

Switching Niveau 2 (Domaine de VLAN,802.1Q,ISL, 802.1X,...)

Multicast (PIM,IGMP,....)

Sécurité d'équipements réseaux (Authentification Tacacs+, Radius,..)

Service Sécurisé (IPSEC,VTI ou DVTI, DMVPN,GET VPN)

Outils : IxChariot sur l’analyse des comportements de flux (QOS,MOS, …)



Compétences Professionnelles :



Rédaction de Plan d’Assurance Qualité

Rédaction de Mode Opératoire Technique

Rédaction de Cahiers de Recettes et de Descriptif de Prototypes.

Rédaction de Spécifications Techniques Détaillées

Rédaction pour des appels d'offres.

Rédaction de Formations Techniques(BGP,VOIP/TOIP, IPSEC via VTI ou via DMVPN)

Gestion de tableau de bord

Gestion de la relation clientèle

Gestion des fournisseurs



Langue

Anglais : lu, écrit, parlé





