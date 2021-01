Igor PUGENS

COMPETENCES



MANAGEMENT :

o Développement et mise en place de l'activité Vidéoprotection et Sureté chez SNEF Connect Toulouse (20 personnes),

o Management d’une équipe de 10 ingénieurs pour la conception d’équipements électroniques

embarqués sécuritaires (CSEE Transport).

o Management d’une équipe d’installateurs d’équipements urbains (INEO Systrans).

o Management d’ouvriers de fabrication (Faurecia).

o Animation de la recettes « Courants Faibles » et Vidéoprotection (INEO Systrans, SDEL Transport).



GESTION DE PROJET :

o Gestion annuelle de 3M€ à 5M€ (SNEF Connect Toulouse, sur des marchés de Vidéoprotection Urbains et de Sureté Industrielle),

o Gestion annuelle de 2M€ (SDEL Transport) sur des marchés de Vidéoprotection Urbain et Routiers, de PCE Routiers.

o Planification et suivi de développement jusqu’aux revues de conception, suivi des interfaces

techniques avec les autres industriels (CSEE Transport).

o Planification et suivi d’un déploiement d’équipements « Courant Faibles », suivi des interfaces internes

et externes du groupement « Courant Faible » (INEO Systrans).

o Planification des essais de validation câblage du véhicule X91 (Renault).



NEGOCIATION :

o Négociation technique auprès des autres industriels du consortium MF2000 (Alstom VPF).

o Négociation technique auprès des marchés externes au « Courant Faible » (INEO Systrans)



PROSPECTION et APPROCHES COMMERCIALES :

o Rédaction de Réponses à Appels d'Offres dans les secteurs de la Sureté, la Défense, du Ferroviaire et des Courants Faibles.

o Prospections client, développement du marché Vidéoprotection Urbaine (SDEL Transport) et Santé (Axians).



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Développement commercial

transports

ferroviaire

btp

installation

toulouse

réalisation

ingénieur

négociation

coordination

Business development