Francois ROUSSY

Je dirige plus d'une vingtaine de corps de métiers, pour le bien être de l'ensemble de mes collègues, notre service est sur l'ensemble des productions, des réalisations, des résultats, des études, des organisations.....

Bien plus que la satisfaction du quotidien, nous travaillons en équipe dans notre environnement pour la satisfaction de l'entreprise.



Les hommes, la sécurité, la stratégie, l'économie, les outils, la curiosité, la diversité, sont mes principaux centres d'intérêts.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Economie

Management

Conseil

Conseiller en commission de securité

Informatique

Droit

Direction générale

gestion des ERP

Services généraux

Gestion des services informatiques

Coordination de travaux

Coordination technique

gestion des services securité/sureté

Evénementiels et salons

Gestion de patrimoine

investissemens pluriannuels