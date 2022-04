Formation BAC G2

Stage gestion financière Infop 1993

Divers emplois de comptable. Comptabilité générale, fournisseurs, clients. Déclarations fiscales et sociales.

Maîtrise des logiciels Ciel et sage.

Stage négociateur en immobilier et mangement 2006.

Formation capacite de transport



Mes compétences :

Comptabilité

Paie

Rigueur