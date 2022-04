François ROZIER

"Agréé Constructeur /Formateur,

Drone and Tools conçoit, assemble, teste, répare, des appareils pour amateurs ou homologués DGAC.



Spécialisé dans les relevés et la réalisation de modèles 3D.

Nous pouvons aussi réaliser divers travaux photos et vidéos."





Drone and Tools propose des services de prise et traitement de données aériennes précises à basse altitude.





La photogrammétrie est notre coeur de metier, nous générons post-traitement différents modèles géoréférencés dans plusieurs systèmes de coordonnées:

-Orthophotos,

-Modèle numérique de surface (MNT) (MNE)

-Courbes de niveau, vectorisation

-Nuage de points ( modélisation 3D d'objets, de bâtiments, d'ouvrage, cubature )

Ces données peuvent êtres fournies à différents formats numériques compatible SIG et CAO.



Les prises de vues aériennes atteignent une échelle au centimètre et peuvent être complétées par des levés terrestres pour une précision millimétrique.



La photogrammétrie est souvent préférée au scanner laser, c'est le processus qui permet de mesurer le plus de points au côut le plus faible sur de gros chantiers.

Utilisée dans différents domaines tels que la topographie, la cartographie, l'architecture, les investigations de police, l'archéologie, la géologie, la mesure 3D industrielle.



Mes compétences :

cartographie

thermographie

etude des cultures agricoles

inspection de structure

immobilier

sports et loisirs

photogrammetrie

Opérateur Drone