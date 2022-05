Stéphane VINUESA

Fondateur de MLV DRONE SAS, spécialisée dans la réalisation de photos et vidéos aérienne par drone et partenaire exclusif du réseau Techni-Drone® en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Avant cela, j'ai eu une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de chef de projet technique et ingénieur en developpement informatique dans les secteurs de la localisation, la finance, des outils de communication, d'automatisation des procedures métiers et de collaboration interne.



Dans un environnement international, ma rigueur, mon goût du travail en équipe, mon sens de l’analyse, de la communication et mon leadership me permettent de gérer différentes équipes projet pour conduire des projets d'integration, d'implementation et de deploiement. En 2013, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Chef de projets

Manager

Saas

Workflow

Photographie

Drone

Télépilote

Instructeur Télépilote

Opérateur de drone

Smart3DCapture

Universal Ground Control System

Photogrammétrie

eCommerce

Wordpress

Prestashop

Adobe Creative Cloud

Pix4d

UgCS