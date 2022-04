Elsa VINUESA

Jusqu'alors responsable commerciale et chargée de projets recyclage plastique chez COVED, je rejoins le Comité français des Plastiques en Agriculture, CPA, comme spécialiste dans le recyclage du plastique et l'économie environnementale.

Je travaille au côté du délégué général, Bernard Lemoine, sur les dossiers techniques et de R&D. J'accompagne le CPA dans sa mission de développement international du CIPA.



Le CPA a pour mission, la promotion et la défense de l’utilisation des plastiques agricoles (Plasticulture) pour contribuer à l’amélioration des qualités et des rendements de la production agricole.

Le CPA est une organisation de fabricants responsables via la filière APE qui finance la collecte et de recyclage de ses produits en fin de vie

http://www.plastiques-agricoles.com/le-comite-des-plastiques-en-agriculture-cpa/



Mes compétences :

Gestion de projet environnemental

Valorisation matière et énergétique

Gestion commerciale

Déchets

Recyclage