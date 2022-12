Mathieu LEDOUX

Fort d’une expérience de plus 16 ans dans la relation commerciale, de 6 ans en tant que formateur et de 11 ans dans des domaines techniques (électroniques, informatiques, photographie, solutions d'impressions, audiophilie), je suis actuellement au poste de RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL pour FUJIFILM.



Chez FUJIFILM, je suis en charge d’un réseau de revendeur spécialisé photo (CAMARA, IMAGES PHOTO, PHOX, FNAC et PICTIS) sur le secteur Nord-ouest de la France (22 départements). J’accompagne les magasins dans le développement de leur activité. J’utilise également mes compétences de formateur technique quotidiennement pour former et faire monter en compétences les équipes de vente. J’attache beaucoup d’importance à être toujours disponible et réactif pour toutes les sollicitations de mes clients afin de leur permettre d’être le plus efficace possible.



Pour LG électronique acteur majeur de l électronique grand public, j’étais en charge du développement commercial auprès d’un parc de clients spécialisés (BOULANGER, DARTY, FNAC et GSA) aussi bien dans l’univers Brun que Blanc.



Précédemment j'ai été en poste chez FOUNTAIN France, le spécialiste français de la convivialité grâce à un large panel de solutions café. Les clients sont des TPE, PME, grands groupes nationaux entre autres. Au quotidien j'étais en charge d'un parc de 1400 clients actifs ainsi que du développement de celui ci afin d’accroître le portefeuille client.



Avant cette expérience, j'ai également été Responsable commercial pour la société ICARE Jmb spécialiste des Fauteuils roulants électriques. J'y ai pu évoluer dans le milieu technique et commercial quotidiennement. Je m’occupais de promouvoir ICARE auprès des distributeurs, tout en adaptant mon discours technique pour satisfaire les besoins d’une clientèle atteinte par le handicap. J’ai su être à l’écoute, empathique tout en respectant les objectifs demandés.



Lors de mon expérience chez le constructeur SONY durant 4 ans, je suis intervenue auprès de public divers sur l’ensemble de la Bretagne dans le but de développer la notoriété et le sell-out de la marque. Durant ces quatre années à travailler pour la mission Sony, je me suis appliqué à promouvoir de manière efficace la marque plaçant souvent la région sur le devant de la scène.



Je suis à votre disposition pour échanger sur mon parcours, mes projets et élargir mon réseau.



Mathieu LEDOUX

mathieuledoux81@gmail.com



http://www.mathieuledoux-photographe.com



Mes compétences :

Chef de secteur

Relation clients

Salons professionnels

High tech

Mobile

Formation

Photographe

Litghroom

Photoshop

Technique HDr

Formation Photographique

Prises de vue photographique

Connaissance technique audiophilie

Connaissance technique Home cinéma

Connaissance technique Informatique

Conseil technique

Technique et méthodologie de Formateur

Pédagogie

Gestion de la relation client

Animation reseau de vente indirecte

Gestion de projet

Informatique

Enrichissement arbre des connaissances

Ingénérie automobile

CRM SUGAR