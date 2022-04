François RUAUD

Mon goût pour la gestion de projet m'à naturellement conduit vers la formation en management du design et de l'innovation que j'ai pu réaliser à l'École de Design Nantes Atlantique, où j'ai pu maitriser puis appliquer le suivi d'une démarche d'innovation et d'un projet de design. Parallèlement à cela, mon expérience professionnelle m'a permis d'appliquer ces divers apprentissages durant 2 années au sein d'une équipe dans le domaine de l'interactivité, des problématiques d'UX et d'UI et du design de service. Depuis janvier 2015, j'ai pu conduire deux projets de création d'entreprise innovantes dans la région de Nantes. Je travaille actuellement sur l'un de ses deux projets. Je suis à l'écoute d'opportunités et prêt à relever de nouveaux défis autour de l'innovation de service et du management de projets faisant appels à une équipe de design. N'hésitez pas à me solliciter !



https://www.behance.net/Francoisruaud



Mes compétences :

3D Studio Max

Google Sketchup

Adobe

Gestion de projet

UX design