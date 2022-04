François RUBY

Originaire d'un pays d'eau et de montagne, j'évolue depuis mon enfance, dans un monde de sport et de nature. Enseignant la voile , le ski nordique et la montagne, je découvre au gré de mes différentes expériences professionnelles un goût prononcé pour l'enseignement, la pédagogie; curieux et désireux d'apprendre, de comprendre, j'étudie, toujours, la psychologie liée au groupe et la communication.

Après trente années passées à former de futurs plaisanciers, en 2013, je décide de repartir vers de nouveaux horizons. J'habite et je travaille dorénavant en Haute Savoie et je débute tel un jeune homme une activité de moniteur de ski de fond et voile...avec comme aspects dominants :

.Situations basées sur le plaisir, la glisse et sensations; cours réservés aux dames

.L'apprentissage de la technique est un moyen de connexion avec la nature et de remise en forme

. Organisation de petites aventures nautiques ( raids en trimaran) et nordiques (randonnées à ski de fond)

Mes compétences :

Attentif

Autonomie

Communication

Formation

Pédagogie

Ski

Skipper

Sport

Voile

Voyage