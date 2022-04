François RUEGG

Fondée à Genève en 2005 et implantée dès l’origine sur le pourtour des rives du Lac Léman,

notre franchise immobilière poursuit son développement international par une success-story en France,

avec déjà plus de 180 Agents & Courtiers Swixim, solidement implantés dans 30 départements.



L’article 1 de notre Charte d’Ethique "Toujours placer l’intérêt du Client avant toute autre considération"

exprime très clairement l’engagement de l’ensemble des membres du réseau sur la Qualité de service

indispensable à la réussite de vos projets immobiliers.



En choisissant un Courtier Swixim pour acheter, vendre, louer, gérer votre patrimoine immobilier, vous avez

l’assurance de bénéficier de nos Garanties & Services uniques en France.



Quel que soit votre projet, je suis fier de savoir que vous trouverez auprès de l’un de nos Agents & Courtiers,

une forte implication et l’engagement à vos côtés d’un professionnel indépendant motivé par le succès !



Notre vision du métier est claire, chez Swixim nous travaillons d’abord pour vous, c’est en assurant

à nos Clients de pouvoir gagner du temps & de l’argent que nous avons déjà permis la réalisation de

plus de 30 000 projets immobiliers.



Avec Swixim, l’immobilier gagne en assurance !



