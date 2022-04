François RUPPLI

Formé à l’ESSEC, j’ai construit mon expérience de DG, Directeur Commercial spécialiste de la distribution en réseaux en assurant Direction des Ventes, Direction du Marketing, Direction de Réseau et Direction Générale de Filiale Commerciale pour 3 constructeurs automobiles, PSA, Groupe VW et Renault et 2 leaders de la Grande Distribution, Leroy-Merlin et E.Leclerc.



Mes expériences clé:

- Développer les services et réorganiser la chaine logistique en magasins chez Leroy-Merlin pour installer un relai de progression du chiffre d'affaires

- Relancer la croissance et installer la profitabilité de Skoda en France en tant que D-G France, en osant une stratégie marketing en rupture.

- Construire une B.Unit en tant que D.G. du Réseau en Propre, en rassemblant les 180 succursales Citroën en une entreprise commerciale à la stratégie tournée vers croissance des ventes, satisfaction clients et profit.

- Bâtir une Direction, développer les réseaux internationaux (+ 25%) et mener un projet transversal de modernisation de la distribution en cross-canal en tant que Directeur du Développement des Réseaux de Groupe Renault : une première dans la distribution automobile.

- Elaborer des stratégies de distribution en réseaux pour:

Audi France, Skoda France, Citroën, Dacia, Initiale Paris, Alpine

- Créer la Direction Commerciale de E.Leclerc Autoroute



Passionné de l’entreprise, expert des ventes et du marketing, je construis et développe des activités profitables, avec mes équipes. J’ai acquis mes compétences dans un environnement multi-culturel et sur des postes internationaux:

- je peux concevoir et mettre en œuvre des stratégies de distribution et des réseaux cross-canal pour des marques low-cost, généralistes ou haut de gamme

- Je sais construire et piloter une filiale commerciale, des réseaux de distributeurs, mettre en place un projet

- Je peux organiser, restructurer, gérer, améliorer l’efficacité économique avec une démarche LEAN

- je sais aussi mettre en place et porter une démarche qualité pour améliorer la satisfaction clients

- J’aime installer, former et mobiliser des équipes capables de me succéder



0033 678 81 30 92 et francois.ruppli@gmail.com



Mes compétences :

Spécialiste de la Distribution

Vision stratégique

Leadership

Expérience clients

Management de réseaux de distributeurs

Business development

Management

Marketing

Gestion des ressources humaines

Cross canal

Gestion pragmatique

Entrepreneuriat

Développer les ventes

Restructurations

Construire des équipes

Conduite du changement

Organisation

Conduite de projet

Direction commerciale

Ventes

E-commerce

Stratégie de distribution

Direction générale

Qualité de service