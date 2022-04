FRANÇOIS SACI

19 passage Gatbois

75012 Paris

Transports, entretien mécanique & relations humaines



CONTACT

Mobile : 06 68 45 16 90

Fixe : 01 77 11 73 56

Courriel : fofofullero@gmail.com

Messagerie Instantanée : fofofullero@msn.com

Skype : fullero



CIVILITÉ

Né le 30 Août 1963 à Courbevoie (92) Hauts de seine

Nationalité française

Célibataire sans enfant



LANGUES

Espagnol écrit, parlé couramment

Anglais écrit, parlé but not fluently



FORMATION

CAP Mécanique Auto EDF GDF



MOBILITÉ

Permis de conduire toutes catégories

CACES 1

Roule en CB500 tous les jours



COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE

Messagerie rapide en deux roues motorisé

Employé de station service

Transport Treuillage Dépannage Remorquage automobile

Routier Province Europe, en national avec ou sans relais

Distribution quotidienne 5 ans durant en 14T sur Paris Intra muros de matériel sanitaire

Interception, accueil, réception & transfert de touristes dans leur langue sur tous aéroports parisiens



MODUS VIVENDI

Épicurien, fumeur repenti, amateur de vin de Màlaga et de relations humaines



