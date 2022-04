François SAINT-GÉRAND

Doctorant en linguistique au sein de l'université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), sous la co-direction de MM. Chiss et Puech, spécialisé en histoire des théories linguistiques, mes principaux axes de recherches portent essentiellement sur l'histoire et l'épistémologie de la phonétique expérimentale, ce qui revient à s'intéresser aux raisons pour lesquelles l'homme s'est mis à enregistrer sa propre production de parole. Un des autres traits de mes recherches porte sur les différentes propriétés de l'acquisition des données et des contrastes entre les méthodes d'acquisitions dites analogiques et numériques.



Par ailleurs j'ai fondé Cala Mighty Sound en 2012, en tant qu'auto-entreprise ayant pour but de distribuer et promouvoir des produits dédiés à la restitution sonore principalement de source analogique. 2015 s'annonce comme une année clef avec un changement de statut (SAS) et surtout la collaboration active de Jean-François Roulon pour le développement de cette entreprise.



Mes compétences :

Recherche scientifique

Enseignement supérieur et recherche

Création d'entreprise

Dynamique de groupe

Design produit

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Commercial export

Marketing direct

Marketing stratégique

Conseil en communication