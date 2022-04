6 ans d’expérience en édition et intégration de logiciels après une formation d'ingénieur ENSIMAG spécialité systèmes d'informations, dont 3 années d'utilisation d'AngularJS et Angular.



Mes compétences :

Java Enterprise Edition

Java

JQuery

UNIX

UML/OMT

SQL

Personal Home Page

HTML5

Delphi

Angular

Node.js

C#