François SAMARCQ

Nous sommes CIONET la plus grande communauté de dirigeants informatiques en Europe. En rassemblant plus de 3500 DSI et directeurs IT de tout secteur économique, formation et génération, nous constituons une somme considérable de compétences en management des systèmes d’information. La mission de CIONET est de nourrir et développer cette expertise en fournissant aux dirigeants informatiques les ressources nécessaires à leur pleine réalisation.



CIONET développe, gère et régule un ensemble d’outils et de services incluant la plateforme web CIONET - le premiers réseau social pour DSI au monde - et un grand nombre d’événements, conférences, ateliers et programmes de formation exécutifs, destinés aux plus hauts niveaux de management. CIONET fournit aussi un accès exclusif aux recherches les plus récentes au travers de publications online ou offline et par des partenariats à forte valeur ajoutée avec les plus prestigieuses écoles et universités ainsi qu’avec les principaux acteurs économiques.

CIONET n’aide pas seulement ses membres à s’adapter aux rapides évolutions du rôle du DSI; Il favorise et encourage leur prise de contrôle sur ces changement par la réflexion permanente; «What’s next».



