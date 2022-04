François SAN MILLAN

Depuis tout petit, il ne cesse de noircir tous les bouts de papier qu'il trouve.

Résultat... après avoir tâté à la réclame et la presse, il a illustré à ce jour près d'une centaine d’ouvrages, du scolaire au parascolaire, en passant par les romans pour la jeunesse dont la série Futékati à la Bibliothèque Rose.

Il a obtenu le prix Calibre .38 pour Chéri-Bibi de Gaston Leroux.

Mais son crayon ne lui sert pas qu’à , il est aussi chercheur et auteur.

Il a réalisé nombre de bibliographies d’illustres antécédents tels que Gus Bofa, Lucien laforge, Georges Beuville… et travaille à celles de Enzo Manfredini, Laszlo Boris et Charles Martin...





