Anne GEOFFROY

Gestion dagendas, organisation de réunions, organisations des voyages, prise de rendez-vous, conférences téléphoniques, classement papier et numérique, archivages des dossiers.

Créations de pitches et présentation clients, présentation des CV avocats.

Procédures douvertures de dossiers clients avec recherche de conflits, mise en page de documents dexcellence.

Facturation clients avec narratifs version papiers et e-billing.

Gestion des stagiaires, notes de frais.



Précédemment :

Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, After-effect, Première, Dreamweaver, Fireworks, XHTML, CSS2, adaptation de scripts PHP et javascript, mais aussi Xpress 6, suite Office, aussi bien sur Mac que PC.

Dessin et photos (en particulier le portrait)



Mes compétences :



Assistante juridique



Webmaster

Infographiste

Graphiste

Webdesigner