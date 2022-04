Jean-François HOUSSIAUX

Passionné de dessin depuis l'enfance... Euh, non trop commun.

J'aimerais mettre mes compétences au service de votre entreprise.. Non plus, vu et revu.



Je vais faire plus simple.

Graphiste pour la Mairie de Garges-lès-Gonesse, j'ai géré toute la partie graphique de la municipalité et des différents services. A leur écoute, j'ai travaillé sur tous types de supports afin de valoriser leur communication.

Je maîtrise la fameuse trilogie Adobe (Photoshop, Illustrator et Indesign) et travaille aussi bien sur un environnement PC que Mac.



Disponible à partir d'août, je voudrais intégrer une agence ou un service communication.





Cordialement,



Mes compétences :

Adobe Flash

QuarkXPress

Adobe Dreamweaver

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Acrobat Pro

Adobe Photoshop