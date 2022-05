Romain JANNEL

Actuellement en poste dans une mairie en ZEP, je suis en charge du projet éducatif. Mes compétences se situent principalement dans le pilotage de projets transversaux et dans les animations pédagogiques acquises en 8 années d'expérience professionnelle.

Je suis donc à la recherche de projets et d'échanges motivants autour de ces domaines et reste à l'écoute de toute opportunité professionnelle





Mes compétences :

Chargé de mission

Education au développement et à la citoyennet

Animateur jeunesse

Organisation d'évènements

Communication

Formation

Transversalite

Gestion de projets

Droit international

Coopération internationale